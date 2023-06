Porsche bringt das e-Bike Cross als Performance-Modell

Porsche bietet eine neue Variante seiner mit Rotwild entworfenen Pedelecs an: das e-Bike Cross Performance. Als e-Bike Cross Performance EXC ist das Fahrrad auch in sechs Original-Fahrzeugfarben. Das elektrisch unterstützte Mountainbike verfügt als Antrieb über den Motor EP-801 von Shimano mit 630-Wh-Batterie sowie über ein vollgefedertes Fahrwerk von Fox mit 120 bzw. 100 Millimetern (hinten) Federweg. Verzögert wird über MT7-Bremsanlage von Magura mit Vier-Kolben-Bremszange aus geschmiedetem Aluminium. Die Laufräder und der Lenker bestehen aus Carbon.

Parallel zur Markteinführung des neuen Derivats erhalten die bestehenden Modelle Sport und Cross Updates. Beide Modelle werden künftig ebenfalls vom Shimano EP-801 unterstützt. Das ab sofort in Schwarz erhältliche e-Bike Sport wird zudem durch das zwölffach Shimano-Schaltwerk XT DI2 mit Free-Shift-Funktion aufgewertet. Das fürs Gelände ausgelegte Modell Cross ist jetzt silber lackiert.



Die Porsche-Zweiräder sind in drei Rahmengrößen auf shop.porsche.com und porsche-design.com sowie in ausgewählten Porsche-Zentren und Porsche Design Stores verfügbar. Die neuen Performance-Varianten kosten 12.900 bzw. 13.900 Euro (EXC). (aum)