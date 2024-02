Formel 1 auf zwei Rädern

In der Formel 1 gehen Alfa Romeo und Sauber zwar künftig getrennte Wege, unter dem Label Alfa Romeo F1 Team bietet Elektro Mobile Deutschland (EMD) aber weiterhin E-Bikes an. Das vollgefederte E-Mountainbike MFM 9106 besitzt einen Alu-Rahmen, eine Magnesium-Federgabel und einen Luftdämpfer hinten. Für die nötige Unterstützung sorgt ein 250 Watt Mittelmotor von Mivice mit 100 Newtonmetern Drehmoment. Der 720-Wat-Akku von Samsung steckt im rot lackierten Rahmen des Fullys und liefert Energie für bis zu 100 Kilometer. Das Alfa Romeo F1 Team MFM 9106 verfügt über eine Zwölf-Gang-Shimano-Deore-Schaltung, hydraulische Scheibenbremsen und eine absenkbare Sattelstütze mit Remote-Hebel am Lenker sowie eine Schiebehilfe. Es kostet 7899 Euro.

Wer es etwas ruhiger auf dem E-Bike angehen möchte, dem bietet EMD auch ein Trekkingbike von Alfa Romeo F1 Team an. Das TMR 8000 besitzt einen 250 Watt starken Heckmotor von Bafang und einem im Alu-Rahmen integrierten 468 Wattstunden Akku sowie eine Sieben-Gang-Kettenschaltung. Die elektrische Unterstützung reicht für bis zu 90 Kilometer. Die Damenversion heißt TLR 8001. Beide Ausführungen werden für 2699 Euro angeboten.



Mit dem Oracle Red Bull Racing RS 1000 vertreibt Elektro Mobile Deutschland außerdem auch noch einen E-Scooter für Formel-1-Fans, der Ende vergangenen Jahres mit einem „German Design Award“ ausgezeichnet worden ist. Er wird von einem 350-Watt-Hinterradmotor angetrieben und rollt auf 10-Zoll-Gummirädern. Hinten kommt eine elektronische Hinterradbremse mit e-ABS zum Einsatz. Mit einer Batterie schafft der 16,3 Kilogramm wiegende Oracle Red Bull Racing E-Scooter RS 1000 bis zu 45 Kilometer. Aktuell kostet er 999 Euro und ist damit 200 Euro günstiger als bisher. (aum)