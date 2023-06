Marc Riera wird Chefeinkäufer bei Seat

Marc Riera wird zum 1. Juli neuer Vorstand für Beschaffung bei Seat. Er folgt auf Alfonso Sancha, der in gleicher Funktion zur Volkswagen Group China wechselt.

Marc Riera ist künftig für die Einkaufsstrategie, das Liefer-Ökosystem und die kontinuierliche Verbesserung des Beschaffungsprozesses des Unternehmens verantwortlich. Er hat einen Abschluss in Telekommunikationstechnik der Technischen Universität von Katalonien (UPC) und ist seit über 20 Jahren im Volkswagen-Konzern beschäftigt. Riera war unter anderem strategischer Einkäufer für Metall und Antriebsteile bei Volkswagen in Mexiko. Bei der Seat war er in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Beschaffung und Logistik tätig und leitete zuletzt die Abteilung für neue Projekte und Einkaufsstrategie. Als Beschaffungsvorstand berichtet er direkt an Unternehmenschef Wayne Griffiths. (aum)