Vorschau: Opel Astra unter Strom und Scholz bei Ford

Nach Corsa und Mokka wird nun auch der Astra zum Elektroauto. Wir stellen ihn vor. Ford wird am Montag im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz sein Electric Vehicle Center in Köln offiziell einweihen. Dort werden künftig die neuen Elektromodelle der Marke produziert. Außerdem besuchen wir das Designzentrum und das Werk von Dacia in Rumänien. Konzernmutter Renault bringt den R 5 als E-Auto zurück und nennt nun Details. Bereits morgen klären wir die Frage, wie erfolgreich chinesische Marken mittlerweile in Deutschland sind. Nennenswerte Zulassungszahlen verbucht momentan nur eine.

Professor Nicolaus Dahmen vom Karlsruher Institut für Technoligie (KIT) spricht im Interview über Refuels. Die werden in Karlsruhe erforscht und haben das Potenzial, die CO2-Belastung um bis zu 90 Prozent zu senken. Damit sind sie vor allem für schwer elektrifizierbare Bereiche wie Baumaschinen und Binnenschifffahrt interessant. La Strada stellt sein Modellprogramm für die nächste Urlaubssaison vor. Die kompakten Reisemobile aus Echzell gehören zum Feinsten, was es auf den Stellplätzen zu entdecken gibt.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über die jüngsten Meldungen und Entwicklungen in der Fahrzeugindustrie sowie der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)