Vorschau: Zwei besonders beeindruckende Autos

Gleich zwei besonders beeindruckende Autos stellen wir in der nächsten Woche vor. Eine Begegnung der besonderen Art hat unser Autor Guido Borck. Er begibt sich mit dem bislang stärksten Porsche überhaupt auf die Rennstrecke. Der Taycan Turbo GT mobilisiert bis zu 1108 PS und will in Sachen Längs- und Querdynamik Maßstäbe setzen. Ein Ausrufezeichen setzt auch der chinesische BYD-Konzern mit dem Yangwang U8. Das mächtige Luxus-SUV soll mit seinen vier Elektromotoren nicht nur fahren, sondern auch schwimmen und auf der Stelle drehen können.

Mit Xpeng steht eine weitere chinesische Marke in Deutschland in den Startlöchern. Wir sprechen im Interview am Sonntag mit Markus Schrick, dem Managing Director, über die Marktausrichtung. Skoda präsentiert in der kommenden Wochen den neuen Kodiaq. Nach dem Mito und etlichen Jahren Pause kehrt Alfa Romeo ins B-Segment zurück. Hinter dem neuen Modell namens Milano stecken auch Synergieeffekte des großen Mutterkonzerns. Es wird außerdem das erste Elektroauto der traditionsreichen Marke. Vorgestellt wird das kleine SUV, wie sollte es anders sein, in Mailand.



Wie gewohnt halten wir Sie außerdem tagesaktuell über weitere Neuigkeiten aus der Welt der Autos, Motorräder und sonstiger Mobilität auf dem Laufenden. (aum)