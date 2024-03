Vorschau: Bilanzen, schlanke Britinnen und ein dicker Brocken

Nächste Woche ziehen der Volkswagen-Konzern und die Kernmarke sowie Skoda auf ihren Jahres-Pressekonferenzen Bilanz für 2023, und auch der Branchenverband ZIV präsentiert für die Fahrradindustrie die Zahlen des vergangenen Jahres.

Skoda rollt den neuen Superb Combi an den Start, erst Mitte des Jahres soll die Fließheckvariante folgen. Der tschechische Räumer wurde federführend mit dem neuen VW Passat Variant entwickelt, mit dem er auch im slowakischen VW-Werk in Bratislava vom Band läuft. Neben Benzin- und Dieselmotoren soll es erstmals eine Mild-Hybridversion sowie exklusiv für den Kombi einen Plug-in-Hybridantrieb mit einer rein elektrischen Reichweite von mehr als 100 Kilometern geben. Frank Wald dreht schon mal eine Runde.



Nach dem Toyota Yaris Hybrid erhält nun auch der baugleiche Mazda 2 Hybrid ein Facelift. Die Modellüberarbeitung betrifft optische Retuschen außen und innen sowie ein Update in Sachen Sicherheit. Was sich genau alles verändert hat, berichtet unser Autor Guido Borck in seinem Fahrbericht. Seit 1996 gibt es den Renault Scénic, schon ein Jahr später erhielt der Wagen in Europa den Titel „Auto des Jahres“. Auf der IAA 2023 stellten die Franzosen nach einer Vielzahl von Generationswechseln zum ersten Mal eine vollelektrische Version vor, die Anfang Juni 2024 zu haben ist und auch in diesem Jahr die Auszeichnung seines Urahns erhielt. Unser Autor Hans-Robert Richarz fuhr den vom Van zum Crossover mutierten Renault im Süden Spaniens. Ralf Bielefeldt schildert ebenfalls nächste Woche seine ersten Fahreindrücke von der Triumph 400. Mit ihr bringen die Briten nach dem Neuanfang in den 90er Jahren nicht nur erstmals wieder ein Ein-Zylinder-Motorrad, sondern auch ein Modell der unteren Mittelklasse. Preislich durchaus attraktiv gibt es die 40-PS-Maschinen als Roadster und als Scrambler.



Der Kia EV9 ist mit deutlich mehr als fünf Metern Länge und einer fast 100 kWh starken Batterie ein echter Brocken. Im Praxistest erfahren wir, ob das SUV in der Stadt noch taugt und wie es mit der Reichweite aussieht.



