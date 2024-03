Vorschau: China auf dem Vormarsch und BMW hält sich alles offen

Immer mehr chinesische Marken drängen auf den Markt. Dabei spielen zunehmend auch eigene Produktionsstätten in Europa eine Rolle. Nach BYD in Ungarn wird auch MG bald hier Autos herstellen. Fast alle bedeutenden chinesischen Hersteller sind inzwischen auf der Suche nach Produktionsstätten, um die geplanten Strafzölle der EU auf diese Weise zu umgehen. Die Frage ist nur, ob sie stillstehende Fabriken übernehmen oder auf der grünen Wiese neu bauen?

Um das für 2035 geplante Verbrenner-Aus in Europa wird weiterhin diskutiert. Während manche Hersteller künftig ausschließlich auf E-Mobilität setzen, hält sich beispielsweise BMW alle Optionen offen. Das eine tun ohne das andere zu lassen? Susanne Roeder sprach darüber mit Michael Nikolaides, Leiter Logistikmanagement und globale Strategie der BMW Group. Aprops Elektromobilität: Der Bestand an E-Autos in Deutschland wächst nicht im gleichen Tempo wie die Neuzulassungen vermuten lassen. Unser Autor Hans-Robert Richarz erläutert, warum das so ist.



Auch Honda hat seine Modellflotte nun vollständig elektrifiziert. Die meisten Antriebe sind zwar Vollhybride, doch mit dem rein batteriebetriebenen e-Ny1 und dem CR-V Plug-in-Hybrid sind auch zwei Stecker-Modelle im Angebot, mit denen es sich rein elektrisch surren lässt. Frank Wald hat beide ausprobiert.



Jeep stellt in der nächsten Woche weitere Antriebsvarianten des Avenger und des Renegade vor. Triumph setzt derweil das Upgrade seiner Motorräder mit einer weiteren Baureihe fort und entfacht dabei, so viel sei verraten, einen Sturm. Stellantis führt das Programm leichter Nutzfahrzeuge unter dem Titel Pro zusammen, stellt es zu dem teils neu auf. Michael Kirchberger sieht sich das umfangreiche Angebot der vier Leichtlaster-Marken im Konzern genauer an.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über weitere Neuigkeiten und Entwicklungen auf dem breiten und bunten Feld der Mobilität auf dem Laufenden. (aum)