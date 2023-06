Kia liefert garantiert

Wegen der oft langen Lieferzeiten laufen Käufer eines Elektroautos bei der Bestellung Gefahr, nicht mehr in den vollen Fördergenuss zu kommen. Die Anschaffungsprämie wurde bereits zu Beginn dieses Jahres gesenkt und reduziert sich zum 1. Januar 2024 weiter, ehe sie spätestens Ende nächsten Jahres ganz wegfällt. Darauf reagiert Kia mit einem Lieferversprechen. Wer bis Ende Juni einen Niro EV bestellt, bekommt ihn spätestens zum 31. Dezember.

Der Basispreis beträgt 47.590 Euro. Nach Abzug der aktuell geltenden so genannten Innovationsprämie von 7177,50 Euro (4500 Euro staatliche Prämie und 2250 Euro Herstelleranteil plus Mehrwertsteuer) reduziert sich der Preis für den kompakten Crossover auf 40.412,50 Euro. Der 4,42 Meter lange Kia Niro EV hat eine Reichweite von bis zu 460 Kilometern (nach WLTP). An einer 80-kW-Schnellladestation lässt sich der Akku unter optimalen Bedingungen in 45 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen. Der 150-kW-Motor (204 PS) beschleunigt den Wagen in 7,8 Sekunden auf 100 km/h und auf eine Höchstgeschwindigkeit von 167 km/h. (aum)