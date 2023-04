Kia jubiliert mit dem Niro EV

Kia ist seit 1993 in Deutschland auf dem Markt. Den runden Geburtstag feiert die Marke mit einem „Beyond 30“-Paket für den Niro EV. Es beinhaltet ein Betonung der charakteristischen C-Säule in kontrastierendem „Delight Orange“ sowie Fußmatten mit orangen Doppelnähten und „Beyond 30“-Logo. Dieser Schriftzug findet sich auch außen an der B-Säule. Das Optionspaket ist ohne Aufpreis erhältlich und auf 1500 Einheiten limitiert. Es ist in Kombination mit den Metallic-Lackierungen Stahlgrau, Interstellar Grau und Auroraschwarz verfügbar und ab sofort bestellbar.

Voraussetzung für die Bestellung des „Beyond 30“-Pakets sind die Sonderausstattungen Wärmepumpe, Drive-Wise-Advanced-Paket, Technologie- und Relax-Paket. Die Preise starten bei 52.660 Euro. (aum)