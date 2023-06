Peugeot E-308 mit stärkerem Motor

Bei Peugeot kan ab sofort der überarbeitete E-308 mit dem stärkeren 115-kW-Motor (156 PS) bestellt werden. Er bietet je nach Aussatttung bis zu 412 Kilometer Reichweite und ist zunächst nur online als „First Edition“ und ausschließlich im Leasing erhältich (https://financing.peugeot.store/konfigurator/). Zusätzlich bietet Peugeot zwei serienmäßige Pakete zur Auswahl an, die beim Umstieg auf die Elektromobilität helfen sollen. Beim „Street Paket“ ist eine Ladekarte von „Free2Move eSolutions“ mit einem Guthaben von 500 Euro enthalten. Das „Home Paket“ enthält eine Wallbox für zu Hause mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW.

Die Laufzeiten des Leasingangebotes sind wählbar zwischen 24, 36 und 48 Monaten und zwischen 10.000 oder 15.000 Kilometern im Jahr. Privatkunden wird der E-308 First Edition bei 24 Monaten Laufzeit und 10.000 Kilometern im jahr für 339 Euro im Monat angeboten.



Der First Editon basiert auf der höchsten Ausstattungsvariante GT und wird in Weiß ausgeliefert. Das Modell verfügt unter anderem über eine spezielle Sitzpolsterung aus Dreimaterialgewebe Isabella/ Alcantara/ Belomka mit Ziernähten in Grün sowie Peugeot-Wappen auf den vorderen Kopfstützen, ein beheizbares Lenkrad, LED-Matrixscheinwerfer und zahlreiche Assistenzsysteme.



Der neue Peugeot E-308 wird in Frankreich produziert und ab September ausgeliefert. (aum)