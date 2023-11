Vorstellung Peugeot E-308: Jetzt auch voll unter Strom

Mit dem E-308 und E-308 SW bekommt die Peugeot-Kompaktbaureihe jetzt den ersten rein elektrischen Fünftürer und Kombi zur Seite gestellt. Die Diesel-, Benziner-, Mildhybrid- und Plug-in-Hybrid-Varianten sind weiterhin erhältlich. Die ab Ende November beim Handel stehenden Stromer kommen in den Ausstattungsversionen Allure und GT zu Preisen ab 44.765 Euro für die Limousine und 45.765 Euro für den Kombi auf den Markt.

Peugeot erwartet, dass in Deutschland rund 60 Prozent der Verkäufe auf das Konto des Kombis gehen und die Hälfte aller Kunden sich für die rein elektrischen Versionen entscheiden werden. Produziert wird der Elektro-308 im französischen Mulhouse.



Der 4,64 Meter lange und 1,85 Meter breite E-308, der auf der EMP2-Plattform basiert, ist als Kombi 28 Zentimeter länger als die Schrägheckversion. Die lange Motorhaube und abfallende Dachlinie verleihen ihm ein dynamisches Erscheinungsbild. Die Front mit markantem Kühlergrill, neuem Logo und den tief in die Stoßfänger ragenden Tagfahrlichtern runden das schnittige Design des Fahrzeugs ab. Hinter der großen Heckklappe des Kombis können 548 bis maximal 1574 Liter Gepäck verstaut werden. Beim Fünftürer sind es 361 bis 1271 Liter. Schön ist die niedrige Ladekante. Die Platzverhältnisse sind im Kombi auch dank des jetzt 2,73 Meter langen Radstands üppig, im Fond ist die Kopf- und Beinfreiheit für Erwachsene gut bemessen. Im Innenraum zunächst das i-Cockpit mit digitalen Kombiinstrument und Zehn-Zoll-Touchscreen fürs Infotainmentsystem hinter dem kleinen abgeflachten Lenkrad ins Auge. Die verwendeten Materialien sind ordentlich verarbeitet und machen einen guten Eindruck.



Angetrieben wird der rund 1,8 Tonnen schwere Franzose mit Frontantrieb von dem 115 kW (156 PS) starken Elektromotor von Stellantis, der auch im Opel Astra zum Einsatz kommt, und 270 Newtonmeter Drehmoment liefert. Aus dem Stand beschleunigt der Kompaktwagen in 9,8 (SW: 10,0) Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 170 km/h (abgeregelt). Gespeist wird der Motor von einer 54 kWh starken Lithium-Ionen-Batterie mit 51 kWh nutzbarer Kapazität. Sie besteht zu 80 Prozent aus Nickel sowie jeweils zehn Prozent Mangan und Kobalt. Damit können – auch dank serienmäßiger Wärmepumnpe – WLTP-Normreichweiten von bis 415 Kilometern realisiert werden. Die offiziellen Verbräuche bewegen sich zwischen 14,9 und 15,7 kWh pro 100 Kilometer. Auf ersten zügigen Testfahrten mit dem E-308 SW rund um Tarragona zeigte unser Bordcomputer einen Verbrauch von 14,3 kWh an.



Dem Fahrer stehen für den Vortrieb des Stromers drei Fahreinstellungen (Eco, Normal und Sport) zur Verfügung. Der Kombi liegt dank des tiefen Schwerpunkts satt auf der Straße und bietet auch auf kurvenreichen Strecken und unebenem Straßenbelag einen hohen Fahrkomfort. Die Lenkung ist direkt und gibt ausreichend Rückmeldung. Aber irgendwann muss der Stromer an die Steckdose. Der Ladevorgang an einer 100-kW-Schnellladestation dauert rund 35 Minuten, dann ist der Akku zu 80 Prozent voll. An einer heimischen Wallbox (11 kW) vergehen gut fünfeinhalb Stunden.



Bereits die Allure-Version sind alle gängigen Assistenzsysteme wie unter anderem automatischer Geschwindigkeitsregler inklusiv Active Safety Brake Plus, Fernlichtassistent, Rückfahrkamera mit 180 Grad Umgebungsansicht, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, Verkehrsschilderkennung und vieles mehr an Bord. Beim GT sind Matrix-LED-Scheinwerfer Serie. (aum)



Daten Peugeot E-308 SW



Länge x Breite x Höhe (m): 4,64 x 1,85 x 1,44

Radstand (m): 2,73

Antrieb: Dreiphasen-Synchronmotor mit Permanentmagnet

Leistung: 115 kW / 156 PS

Max. Drehmoment: 270 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 10,0 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 15,1–15,7 kWh

WLTP-Reichweite: max. 409 km

Testverbrauch: 14,3 kWh

Batteriekapazität: 54 kWh

Leergewicht / Zuladung: min. 1791 kg / max. 384 kg

Kofferraumvolumen: 548–574 Liter

Basispreis: 45.765 Euro