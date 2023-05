Brabus 930: Der ultimative Hybrid-GT

Er schien die ultimative Version der viertürigen Fließheck-Limousine Mercedes-AMG GT zu sein: Der Brabus Rocket 900 One of Ten, der vor zweieinhalb Jahren in einer Auflage von nur 10 Stück auf den Markt kam. Doch jetzt legt der Bottroper Veredler nach: Mit einem 930 PS (684 kW) starken Brabus 930. Hat Brabus sich hier übertroffen, geht etwa noch mehr? Das kommt auf die Betrachtungsweise an, der technische Ansatz unterscheidet sich.

Denn bei den 930 PS des neuen Modells handelt es sich um die Systemleistung: Der Viertürer ist ein Plug-in-Hybrid mit den 4,0 Litern Hubraum des Serienmodells, der auf den Extra-Schub eines Elektromotors zurückgreift. Das Ergebnis: Von 0 auf 100 km/h in 2,8 Sekunden, eine Spitze von abgeregelten 316 km/h. Das konnte der Rocket 900 One Of Ten besser: Sein V8-Motor ist auf 4,4 Liter Hubraum aufgebohrt, der Spurt von 0 auf 100 km/h wird in ebenfalls 2,8 Sekunden absolviert, die Spitze liegt jedoch bei 330 km/h. Und in der Querdynamik ist er überlegen, weil er 300 Kilogramm leichter ist.



Doch dafür ist das neue, vom Hersteller als „1-Second-Wow-Masterpiece“ angepriesene Modell politisch korrekter als die reinen Verbrenner der Marke. Der Brabus 930 wird von den Behörden mit der Einstufung in der Effizienzklasse „B“ belohnt, während der leichtere Rocket 900 mit der schlechtestmöglichen Einstufung „G“ an den Umweltpranger gestellt wurde. Und so ist das gute Gewissen stets mit an Bord des Brabus 930, der sich mit dunkler Aura anschickt, die linke Spur zu dominieren. (aum)