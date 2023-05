Mit zwei Rolling Labs zum Concorso d'Eleganza Villa d'Este

Hyundai nutzte seinen ersten Auftritt bei dem renommierten Concorso d'Eleganza in der Villa d'Este am Comer See in Italien für die zweite Blüte seines Konzept N Vision 74. Die im vergangenen Jahr vorgestellte und nicht für den Verkauf vorgesehene Studie eines Coupés ist ein Brennstoffzellen-Hybridfahrzeug der Hochleistungsmarke N des koreanischen Herstellers. Sein Design soll an das Pony Coupé Concept aus dem Jahr 1974 vom italienischen Designers Giorgetto Giugiaro erinnern.

Hyundai Motor nutzt solche „Rolling Labs" wie die N Version 74 und das Pony Coupé, um Technologien für künftige Serienmodelle zu testen. So wurde der N Vision 74 auf der Grundlage einer Brennstoffzellen-Hybridarchitektur entwickelt, die die Stärken von der Batterie als Energiespeicher mit dem Energieerzeuger Wasserstoff-Brennstoffzelle kombiniert. Das System ermöglicht eine stabile Abgabe von hoher Leistung. Zum Hochleistungspotenzial des Antriebs passt die nur fünfminütige Ladezeit für die 62-kWh-LithiumiIonen-Batterie.



Der N Vision 74 verfügt an den Hinterrädern auf beiden Seiten über unabhängige Doppelmotoren, die eine Leistung von 680 PS und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in weniger als vier Sekunden ermöglichen. Ein 85-kW-Wasserstoff-Brennstoffzellenstack an der Vorderseite, die zwischen Fahrer und Beifahrer untergebrachte Batterie und zwei Tanks für je 2,1 kg Wasserstoff sorgen für eine Reichweite von fast 600 Kilometern. (aum)