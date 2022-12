Hyundai zeigt kurzen Blick auf fahrenden Ioniq 5 N

Hyundai hat erste Fahraufnahmen eines noch getarnten Ioniq 5 N veröffentlicht. In einem YouTube-Video (https://youtu.be/Se2tue12IC8) ist der neue Hochleistungs-Stromer als Erlkönig getarnt mit einer Musterfolie aus Pixeln und karierten Flaggen an der Seite der beiden Konzeptfahrzeuge RN22e und N Vision 74 zu sehen. Außerdem gibt es darin einen Einblick in den Entwicklungsprozess der „rollenden Labore“ der Hyundai-Submarke N. Die Einführung des Ioniq 5 N ist für das kommende Jahr geplant. (aum)