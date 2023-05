PS Days 2023: Powern, pimpen und posen

Vom 7. bis 9. Juli gehen die Performance & Style Days, kurz „PS Days“, auf dem Messegelände in Hannover in die zweite Runde. 120 Aussteller der Tuning- und Performance-Szene zeigen auf insgesamt 100.000 Quadratmetern alles rund um Veredelung, Individualisierung und Leistungssteigerung von Fahrzeugen. Neben Tuning-Trends und -Technologien stehen die auf Hochglanz polierten Edelkarossen und seltene Karosserie-Umbauten im Mittelpunkt der Veranstaltung. Dazu gibt es Monstertruck- und Motorrad-Showeinlagen im Freigelände sowie Elektro-Probefahrten.

In Halle 26 und unter dem Expo-Holzdach können in diesem Jahr auf über 25.000 Quadratmeter Fläche circa 800 Privatfahrzeuge aus ganz Europa bestaunt werden. Außerdem findet das Finale der diesjährigen deutschen „Hot Wheels Legends Tour“ statt, über die der US-Hersteller Mattel sein nächstes Hot-Wheels-Modellauto ermittelt. Der Gewinner der deutschen Tour, der bei den PS Days bekannt gegeben wird, vertritt Deutschland dann beim internationalen Finale in den USA, bei dem ein neues 1:64 Modell für den weltweiten Verkauf gesucht wird. (aum)