Mehr als 6000 Bullis erwartet

Die Vorbereitungen für das VW Bus-Festival 2023 in Hannover laufen auf Hochtouren. Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) erwartet mehr als 6000 Bullis und 13.000 Menschen, die zwischen dem 23. und 25. Juni auf den Parkplätzen übernachten werden. Damit sind die Tickets für die Camping-Plätze rund um das Festivalgelände inzwischen ausverkauft. Über das Wochenende werden weitere 50.000 Tagesbesucher erwartet. Tages-Tickets gibt es im offiziellen Online-Shop unter www.vw-bus-festival-2023.de ab zehn Euro pro Tag für Erwachsene, Kinder und Jugendliche erhalten für fünf Euro Zugang zum Festival. Derzeit läuft noch der Aktionszeitraum, in dem VWN ein Ticketkontingent zu einem reduzierten Preis anbietet.

Auf dem riesigen Areal wartet neben Ausstellungen mit 130 Oldtimern eine rund 1000 Quadratmeter große Showbühne, auf der besondere VW Busse ausgezeichnet werden und internationale Music-Acts während der drei Tage für Festival-Feeling sorgen sollen. Für die so genannten „Show & Shine“-Contests und die Teilnahme am Konvoi am Freitagnachmittag vom VWN Werk zum Messegelände können sich angemeldete VW Bus-Fahrer auf der offiziellen Festival Homepage bewerben. (aum)