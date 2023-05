Die Kraftstoffpreise sinken weiter

Die Kraftstoffpreise in Deutschland sinken weiter. Besonders deutlich hat – wie in den Vorwochen – der Preis für Diesel nachgegeben. Wie der ADAC meldet, kostet momentan ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,772 Euro, das sind 1,9 Cent weniger als in der vergangenen Woche. Diesel ist um drei Cent günstiger und kostet aktuell im Schnitt 1,588 Euro. Damit liegt die Preisdifferenz zwischen beiden Sorten annähernd wieder auf dem Niveau des unterschiedlichen Steuersatzes. Auf Diesel entfällt eine etwa 20 Cent geringere Energiesteuer.

Ungeachtet dieser Entwicklung sieht der Automobilclub nach wie vor Spielraum nach unten: Gemessen am Rohölpreis sei Kraftstoff nach wie vor zu teuer. Der ADAC empfiehlt, nach Möglichkeit abends zwischen 18 Uhr und 22 Uhr zu tanken, dann ist Sprit in der Regel günstiger als in den Morgenstunden. (aum)