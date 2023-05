Citroën Berlingo 2CV Fourgonette: Glasfaser für die Nostalgie

„Die Erinnerung“, so der deutsche Dichter Jean Paul, „ist das einzige Paradies aus dem wir nicht vertrieben werden können.“ Übertragen auf die automobile Welt mündet diese Einsicht in Versuche, mittels Anleihen an einst erfolgreiche Modelle die Vergangenheit zu beschwören und so die Gefühle aus jener Zeit in die Gegenwart zu übertragen. Das gelingt nicht immer, aber offensichtlich gibt es immer wieder Zeitgenossen, die sich der Nostalgie hingeben und die vermeintlich guten, längst vergangenen Zeiten in Blech oder glasfaserverstärkten Kunststoff formen.

Fabrizio Caselani stammt aus einer Familie, die sich ganz dem Citroën-Doppelwinkel verschrieben hat. „Die Caselanis haben von der Dyane bis zum SM so ziemlich alles gefahren, was Citroën angeboten hat“, beschreibt Christopher Rux, der deutsche Pressesprecher der Marke, die Leidenschaft der Familie. Kein Wunder, dass Fabrizio Caselani zusammen mit dem Designer David Obendorfer, die aktuellen Transporter-Modelle der Marke mit dem Doppelwinkel formal in die 50er-Jahre des vergangenen Jahrtausends zurückversetzt hat und Elemente des 2CV Fourgonnette (in Deutschland etwas despektierlich als Kastenente bezeichnet) mit dem aktuellen Berlingo vereint. Das italienische Unternehmen aus dem kleinen Ort Sospiro bei Mailand beschäftigt sich, wenn die Kreativen des Hauses nicht gerade mit nostalgischen Überarbeitungen beschäftigt sind, mit der Produktion von Glasfaserteilen für Bootshersteller wie Riva.



Das Design stammt von Obendorfer, der bereits im Jahr 2017 den legendären Transporter H auf Basis des Jumper hatte aufleben lassen und 2020 Elemente des nur als Prototypen entwickelten HG für den Jumpy und Space Tourer entwickelt hat. Für den Umbau des Berlingo arbeitete das italienische Duo mit dem Citroën-Designteam zusammen, wo die Kreativen „die Arbeit genau im Auge behalten haben, um sicherzustellen, dass der ursprüngliche 2CV Fourgonnette nicht zu wörtlich interpretiert wird, das Ergebnis jedoch die DNA von Citroën in sich trägt“, blickt Designchef Pierre Leclercq auf die Entstehung der Sonderserie zurück.



Die Kombination aus modernem Berlingo und klassischem 2CV soll nur 200-mal gebaut werden. So der Plan. Was passiert, wenn sich mehr Kunden auf die Zeitreise in die Vergangenheit begeben wollen, ist ungewiss. Der Transporter-2CV kam 1951 auf den Markt und wurde auf Anhieb in Frankreich vor allem bei Handwerkern erfolgreich. Insgesamt wurden mehr als 1,2 Millionen Exemplare produziert.



Der Berlingo 2CV Fourgonnette des 21. Jahrhunderts übernahm von seinem Vorfahren das Design der Motorhaube, und außerdem wurden Kühlergrill, Stoßstange und die Radkästen dem Vorbild angepasst. Für die Seitenteile wurden Glasfaserkomponenten entwickelt, die an die „Wellblechverkleidung“ des 2CV erinnern. Um die Nostalgie auch in Farbe zu setzen, wird der Berlingo 2CV Fourgonnette in zehn historischen Lackierungen aus den 1960er und 1970er Jahren ausgeliefert.



Im Gegensatz zum etwas raubeinigen Vorbild rollt der Nostalgie-Berlingo genauso problemlos über die Straßen wie die Versionen aus der Großserie, allerdings erzeugt der nostalgisierte Berlingo deutlich mehr Aufmerksamkeit bei den Passanten. Die durchaus erratische Navigation erzeugt allerdings mitunter Sehnsuchtsgefühle nach einer analogen Straßenkarte, wie sie die Nutzer des 2CV damals bei Bedarf zu Rate zogen.



War der 2CV noch die preiswerte Lösung für Handwerker und später für reiselustige Zeitgenossen, die den Kleintransporter zum Mini-Reisemobil umbauten, so kostet die Rückkehr in das Paradies der Erinnerung heute mindestens 46.410 Euro für die Version mit Verbrennungsmotor und 58.310 Euro für die elektrisch angetriebene Variante. Preiswerter ist der Umbau eines bereits vorhandenen Berlingo. Dafür berechnet Caselani 19.992 Euro. (cen/ww)