Hyundai und Kia bilden Konsortium mit insgesamt 19 Firmen

Die Kia Corporation und die Hyundai Motor Company werden zusammen mit 17 branchenführenden Unternehmen ein Hyundai-Motor-Group-Konsortium zur modelbasierten Entwicklung (Model-Based Development, MBD) bilden. Eine entsprechende Absichtserklärung haben die beteiligten Unternehmen, darunter weitere Tochtergesellschaften von Hyundai, jetzt unterzeichnet. Ziel des Konsortiums ist es, die Wettbewerbsfähigkeit von Kia und Hyundai bei der Entwicklung von Fahrzeug-Steuerungssystemen zu stärken.

Der Vorteil der modellbasierten Entwicklungsmethodik besteht in maximaler Effizienz, weilk die Entwicklungszeit verkürzt und zugleich die Qualität gesteigert. wird Die MDB-Methodik splittet den Entwicklungsprozess in zwei Teile, einschließlich Verifizierung und Validierung. „Durch Standardisierung und ein offenes Entwicklungs-Ökosystem, in dem wir eng mit branchenführenden Unternehmen kooperieren, wollen wir den Übergang zum softwaredefinierten Fahrzeug beschleunigen“, sagt Yong Wha Kim, Executive Vice President und Leiter R&D Planning & Coordination Center von Kia und Hyundai. „Der Technologieaustausch und die aus dem Konsortium resultierende Zusammenarbeit werden Schlüsselfaktoren für die höhere Wettbewerbsfähigkeit der Software sein.“ (aum)