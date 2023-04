Genesis Deutschland unter neuer Leitung

Matthias Wollenberg (62) übernimmt als Managing Director die Leitung von Genesis in Deutschland. Er tritt die Nachfolge von Delf Schmidt an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Matthias Wollenberg arbeitet bereits seit mehr als 30 Jahren in der Automobilindustrie. Er in verschiedenen Funktionen in Vertrieb, Marketing, Aftersales und Kundenservice unter anderem für Daimler und Mercedes-Benz, Hyundai sowie das saudische Verkehrs- und Multitech-Unternehmen Abdul Latif Jameel tätig. Zuletzt verantwortete er als Managing Director „Technology“ die Entwicklung und den Aftersales-Bereich bei der auf Sonderfahrzeuge und alternative Antriebe spezialisierten Mosolof Move-Tec GmbH und deren Elektromobilitätsmarke Tropos. (aum)