Beiträge für den Jules-Verne-Mobilitäts-Award gesucht

Wasserstoff ist eines der großen Themen unserer Zeit. Als erneuerbare Energiequelle ist er nach Einschätzung vieler Experten unerlässlich, um die von der EU gesetzten Ziele zur Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Daher steht Wasserstoff auch in diesem Jahr wieder im Zentrum des Jules-Verne-Mobilitäts-Awards, den Toyota gemeinsam mit Partnern auslobt. Bis zum 19. Mai 2023 werden Veröffentlichungen in Print- und Onlinemedien gesucht, die zwischen 1. Januar 2022 und 31. März dieses Jahres veröffentlicht wurden und sich wissenschaftlich fundiert und inhaltlich tiefgehend mit dem Thema auseinandersetzen.

Erstmals werden in diesem Jahr auch Projekte von Schülerinnen und Schülern ausgezeichnet, die sich mit der Thematik Wasserstoff beschäftigen. Gesucht werden Präsentationen, Referate und Aufsätze sowie andere Projekte, die sich mit aktuellen Fragen zu Wasserstoff und wasserstoffbetriebener Mobilität beschäftigen. Für den Gewinner-Beitrag aus dieser Sonderkategorie ist ein Preisgeld von 750 Euro angedacht, für Platz zwei und drei 500 bzw. 250 Euro. Die Gewinnbeiträge des regulären Awards erhalten jeweils 3000 Euro (erster Platz), 2000 Euro (zweiter Platz) und 1000 Euro (dritter Platz). Die Entscheidung trifft eine Expertenjury.



Ziel des Preises ist es, der Technologie eine größere Bühne in der öffentlichen Diskussion zu bieten sowie alle potenziellen Einsatzgebiete des Energieträgers, gegebenenfalls auch kritisch, zu beleuchten. Bereits im 19. Jahrhundert prophezeite der Namensgeber des Mobilitäts-Awards, der französische Schriftsteller Jules Verne, dass Wasserstoff als Technologieträger ein wichtiger Schlüssel zu einer emissionsfreien Zukunft ist.



Die Preisverleihung findet im Rahmen der „Nacht der Technik“ am 16. Juni in der Zentrale der Toyota Deutschland GmbH in Köln statt. Seit 2009 laden die Kölner Bezirksvereine von VDI (Verein Deutscher Ingenieure) und VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) regelmäßig zu der Erlebnisnacht, um Technik zu vermitteln und junge Menschen für technische Berufe zu begeistern. (aum)