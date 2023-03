Vorverkauf für das VW-Bus-Festival startet

Rund 6000 „Bullis“ und ihre Besitzer sowie noch einmal zehnmal soviele Besucher erwartet Volkswagen zum großen VW-Bus-Festival. Es findet vom 23. bis 25. Juni in Hannover statt, wo das Nutzfahrzeugwerk steht. Am Donnerstag ab 10 Uhr startet der Vorverkauf für die Tagestickets. Für einen Teil des Kontingents gibt es einen Frühbucherrabatt.

Erwachsene können ab zehn Euro online ein Ticket erwerben, Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren zahlen fünf Euro (www.vw-bus-festival-2023.de). Am Haupttag, dem Sonnabend, kostet der Eintritt für Erwachsene 15 Euro. Alle Tickets gelten am jeweiligen Veranstaltungstag auch als Fahrkarte für Bus und Bahn.



Das Programm auf dem Festival-Gelände beginnt am Freitagmittag. Zum Auftakt startet am Werk in Hannover-Stöcken ein großer Bulli-Konvoi, der durch die Innenstadt bis zum Messegelände fährt. Am Abend wird unter freiem Himmel der Film „BULLILOVEstories“, bislang als Social-Media-Format bekannt, als Road-Movie auf der großen Leinwand gezeigt. In dem Film erzählen zahlreiche Bulli-Besitzer ihre ganz persönlichen VW-Bus-Geschichten. Dafür legte Volkswagen Nutzfahrzeuge mehr als 45.000 Kilometer in 28 Ländern mit einem ID Buzz zurück.



Bis Sonntagnachmittag werden dann jede Menge weiterer Aktionen und Konzerte stattfinden und besondere Fahrzeuge auf der großen Show-Bühne ausgezeichnet. Natürlich wird Volkswagen auch einige Fahrzeuge aus seiner Sammlung präsentieren. Dazu gehören ein T1 mit Gleiskettenantrieb und der T2 mit Campingausbau von Rock-Legende Pete Townshend. Der Gitarrist ist mit seiner Band „The Who“ 2007 beim ersten großen Bulli-Treffen in Hannover aufgetreten. (aum)