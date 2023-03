VW-Beschäftigte erhalten 3629,50 Euro extra

Die Volkswagen AG beteiligt ihre Mitarbeiter am Erfolg des vergangenen Jahres. Die Tarifbeschäftigten erhalten für das Jahr 2022 eine Ergebnisbeteiligung in Höhe von 3629,50 Euro brutto. Eine Vorauszahlung in Höhe von 1729,50 Euro wurde bereits vorab geleistet. Der Restbetrag von 1900 Euro ist für Mai vorgesehen. Es handelt sich bei dieser Summe um einen nach Verhandlungen mit dem Betriebsrat durch das Unternehmen freiwillig aufgestockten Bonus. (aum)