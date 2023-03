Der Toyota Aygo X geht undercover

In einer limitierten Auflage von 500 Stück kommt der Toyota Aygo X als Sondermodell „Undercover“ auf den deutschen Markt. Dahinter verbirgt sich die Zusammenarbeit mit dem gleichnamigen Designlabel aus Japan. Äußerlich schlägt sich die Kooperation in einer exklusiven, von Toyota entwickelten Zweifarblackierung mit grauer Karosserie als Basis und korallenroten Akzenten an den schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen nieder. Das Motto „Chaos/Balance“ von Designer Jun Takahashis findet sich als Schrift auf dem Dach wieder. Im Innenraum gibt es speziell gebrandete Sitze sowie Fußmatten mit Monogramm-Muster. Den Toyota Aygo X Undercover gibt es ab 22.990 Euro. (aum)