Jaguar Land Rover siedelt Tech-Hub in München an

Jaguar Land Rover siedelt eines seiner drei neuen europäischen Technologoiezentren in München an. Dort werden sich über 50 Mitarbeiter um die Entwicklung von Software für autonome Fahrsysteme der nächsten Modellgeneration und digitale Dienstleistungen kümmern. Die Ergebnisse aus den Tech-Hubs werden in Großbritannien gesammelt, wo die Arbeit weitergeführt wird. Der Standort Deutschland wurde aufgrund der dort vorhandenen digitalen Ingenieursfähigkeiten ausgewählt, teilte der Automobilhersteller mit.

Die Gründung der neuen Zentren erfolgt zusätzlich zu den bestehenden JLR-Technologiestandorten in Portland (USA), Budapest (Ungarn), Shannon (Irland), Shanghai (China), Bengaluru (Indien) und Manchester (Großbritannien). Insgesamt beschäftigen die Zentren über 1100 Ingenieure. (aum)