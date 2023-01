Wechsel bei Porsche Engineering

Markus-Christian Eberl (49) wird zum 1. Juni 2023 Sprecher der Geschäftsführung von Porsche Engineering. Er folgt auf Peter Schäfer, der in den Ruhestand geht. Zudem wurde Dirk Philipp (53) mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zusätzlich in die Geschäftsführung berufen und übernimmt als CFO und COO die Funktion des Kaufmännischen Geschäftsführers. Geschäftsführer Technik (CTO) bleibt Dirk Lappe (59).

Markus-Christian Eberl ist seit 23 Jahren in der Porsche AG tätig. Aktuell leitet er in der Entwicklung den Bereich Technische Konformität. Davor war er in verschiedenen Positionen in der Internen Revision und in der Motorenentwicklung tätig, seit 2014 in leitender Funktion. Vor seinem Einstieg bei Porsche im Jahr 2000 hatte Eberl Erfahrungen im Bereich Ingenieurdienstleistungen mit Schwerpunkt Softwareentwicklung gesammelt.



Dirk Philipp leitet seit über zehn Jahren den Bereich Finanzen/Administration bei Porsche Engineering und war seit 1995 in verschiedenen Positionen im Porsche-Konzern tätig, unter anderem als Leiter Finanz Controlling Entwicklung. (aum)