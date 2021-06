Porsche Engineering eröffnet zweiten Standort in Rumänien

Der Technologiedienstleister Porsche Engineering, Tochtergesellschaft des Stuttgarter Sportwagenbauers, eröffnet mit einem neuen Forschungs- und Entwicklungsbüro in Timisoara einen zweiten Standort in Rumänien. Zunächst sollen dort rund 50 Mitarbeiter, vor allem Software-Spezialisten, an verschiedenen Projekten im Automobilbereich arbeiten. Im Mittelpunkt stehen hochautomatisierte Fahrfunktionen, maschinelles Lernen und virtuelles Energiemanagement. Die Mitarbeiterzahl soll mittelfristig auf bis zu 200 steigen.

Porsche Engineering ist seit 2016 bereits in Cluj-Napoca tätig. Dort arbeiten über 250 Mitarbeiter an verschiedenen Hightech-Automobilprojekten. (ampnet/jri)