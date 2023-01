Toyota meldet für Europa Rekord-Marktanteil

Mehr als 1,08 Millionen Fahrzeuge hat Toyota Motor Europe (TME) im vergangenen Jahr abgesetzt. Gegenüber dem hohen Vorjahresniveau entspricht dies zwar einem Rückgang der absoluten Zahlen um elf Prozent. Der Marktanteil der beiden Marken Toyota und Lexus kletterte dennoch von Januar bis Dezember 2022 um 0,9 Prozentpunkte auf den Rekordwert von 7,3 Prozent. Toyota bleibt damit die zweitgrößte Pkw-Marke in Europa.

Mit 718.608 Einheiten ist der Absatz der elektrifizierten Modelle von Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeugen über reine Elektroautos bis hin zu Brennstoffzellen-Modellen von Toyota und Lexus im vergangenen Jahr um 14 Prozent gegenüber 2021 gestiegen. Sie machen inzwischen zwei Drittel (66 Prozent) des Gesamtabsatzes von TME aus, in Westeuropa liegt der Anteil sogar bei 74 Prozent.



Mit mehr als 1,03 Millionen Fahrzeugen verzeichnete Toyota im vergangenen Jahr eine Absatzsteigerung von drei Prozent. Die meistverkauften Modellen der Marke der Corolla, Yaris, Yaris Cross, RAV4 und C-HR. Der Absatz elektrifizierter Toyota Fahrzeuge kletterte 2022 um 16 Prozent auf 677.823 Einheiten, was 65 Prozent des Gesamtabsatzes entspricht.



Von den 50.467 verkauften Lexus-Fahrzeugen in Europa waren 81 Prozent elektrifiziert. Die Premium-Marke startet in das Jahr 2023 mit der neuen RX-Generation, Im Frühjahr folgt der Lexus RZ 450e, das erste von Beginn an auf Elektromobilität ausgelegte Elektro-SUV. (aum)