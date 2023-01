Die Bahn kommt mit Biosprit schneller voran

Die Deutsche Bahn kommt bei der Umstellung von Diesel auf Biokraftstoff schneller voran als geplant: Mit 17 Millionen Litern wird das Unternehmen in diesem Jahr bereits gut doppelt so viel HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) in seinen Loks einsetzen wie ursprünglich geplant. Damit wird das selbstgesteckte Mengenziel schon zwei Jahre früher erreicht.

Grund dafür ist vor allem die rasch voranschreitende Umstellung von Dieseltankstellen auf HVO. Der Biokraftstoff verursacht bilanziell 90 Prozent weniger CO2-Emissionen als Diesel und für die Herstellung werden keine zusätzlichen Anbauflächen genutzt, die in Konkurrenz mit der Nahrungs- und Futtermittelproduktion stehen.



Rund 1000 Fahrzeuge hat die Bahn im vergangenen Jahr für den alternativen Treibstoff freigegeben, die Güterverkehrstochter DB Cargo hat bereits ihre gesamte Flotte (800 Lokomotiven) den aus biologischen Rest- und Abfallstoffen erzeugten Kraftstoff zugelassen. In den nächsten fünf Jahren sollen auch die restlichen 2000 Dieselfahrzeuge der DB folgen. Mit den ersten Maßnahmen zum Dieselausstieg spart die Bahn bis 2025 mindestens 50.000 Tonnen CO2. Bei Neufahrzeugen wird neben der klassischen Elektrifizierung auf neue Antriebsformen wie etwa Wasserstoff und Batterietechnologie gesetzt.



Im Projekt H2goesRail entwickelt der Konzern gemeinsam mit Siemens eine mobile Wasserstofftankstelle sowie den Wasserstoffzug Mireo Plus H. Im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) betreibt die Bahn seit vergangenen Monat die weltweit größte Wasserstoffflotte und übernimmt in seinem Werk in Frankfurt-Griesheim die Wartung und Instandhaltung der Züge.



Im vergangenen Jahr wurde zudem der erste Batteriezug von Alstom erfolgreich im Fahrgastbetrieb getestet. In Schleswig-Holstein soll die Technik ab Ende 2023 regulär auf der Schiene eingesetzt werden. (aum)