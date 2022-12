Der Hyundai Staria macht Platz für zwei Personen mehr

Nach dem Siebensitzer bietet Hyundai seinen Van Staria nun auch als Version Prime mit neun Sitzplätzen an. Der 2,2-Liter-Dieselmotor mit 177 PS (130 kW) ist an eine Acht-Gang-Automatik gekoppelt, wahlweise gibt es Front- oder Allradantrieb. Die dritte Reihe mit hochklappbarer Sitzfläche kann um 40 Zentimeter in Längsrichtung verschoben werden, so dass hinter der mittleren eine ebene Ladefläche von bis zu 1,45 Metern Länge entsteht. Das maximale Kofferraumvolumen beträgt – gemessen bis zur Fensterunterkante – 1303 Liter.

Serienmäßig verfügt der Hyundai Staria Prime unter anderem über ein digitales Cockpit, Navigationssystem, einen Autobahnasssistenten und ein Notbremssystem mit Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie zwei seitliche Schiebetüren. Die Sitzpolster sind mit einer Kombination aus Leder und Kunstleder bezogen, in allen drei Reihen finden sich USB-Anschlüsse. Die Standardlackierung ist Dynamic Yellow, gegen Aufpreis stehen sieben weitere Farben zur Verfügung.



Der Hyundai Staria Prime ist mit Frontantrieb zu Preisen ab 53.600 Euro erhältlich, Allrad kostet 2050 Euro Aufschlag. (aum)