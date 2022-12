Mitsubishi begleitet die Vierschanzentournee

Mit der Vierschanzentournee steht wieder eines der bedeutendsten Wintersportereignisse bevor. Erstmals wird Mitsubishi als offizieller Automobilparttner bei der 71. Veranstaltung präsent sein. Bei allen vier Springen ist das Logo der Marke zu sehen und wird der Eclipse Cross Plug-in Hybrid im Schanzenbereich prominent in Szene gesetzt. Das alljährliche Skisprung-Highlight startet am 29. Dezember in Oberstdorf. Anschließend geht es wie gewohnt nach Garmisch-Partenkirchen (1.1.2023), Innsbruck (4.1.) und Bischofshofen (6.1.). (aum)