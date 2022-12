Manfred Wirsch ist neuer DVR-Präsident

Manfred Wirsch ist heute zum Präsidenten des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) gewählt worden. Er löst nach 13 Jahren Prof. Dr. Walter Eichendorf ab, der zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde.

Manfred Wirsch war für die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) tätig und ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). In der Vergangenheit war er bereits als Vorstandsmitglied und Vizepräsident im DVR aktiv.



Mit Christiane Leonard-Tiemann, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmen (bdo), wurde auf der Mitgliederversammlung erstmals auch eine Frau in das Präsidium des DVR gewählt. Dem Gremium gehören außerdem der ehemalige Bundesverkehrsminister Prof. Kurt Bodewig, Präsident der Deutschen Verkehrswacht (DVW), und Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV), an. (aum)