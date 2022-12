Porsche Lifestyle Group ernennt neuen Chefdesigner

Carsten Monnerjan wird zum 1. April 2023 bei Porsche Lifestyle die Position des Chefdesigners übernehmen. Er wird damit Nachfolger von Roland Heiler , den langjährigen CDO der Porsche Lifestyle Group und Geschäftsführer der Porsche Design GmbH, der in den Ruhestand geht.

Als neuer Geschäftsführer der Porsche Design GmbH wird Monnerjan das Kreativteam im Studio F. A. Porsche in Zell am See leiten. Im Fokus steht, die engere Zusammenarbeit der weltweiten Porsche Design Studios in Zell am See, Berlin, Los Angeles, Shanghai und Ludwigsburg sowie mit dem Style Porsche Studio in Weissach voranzutreiben. (aum)