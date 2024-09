Nico Schmidt spricht für Leapmotor

Nico Schmidt (42) übernimmt zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe bei Stellantis die Kommunikation der Marke Leapmotor in Deutschland.

Nico Schmidt startete seine Karriere in der Automobilindustrie vor zehn Jahren bei Opel. Zuvor war er als Wirtschaftsjournalist bei Dow Jones Newswires und dem Wall Street Journal tätig und berichtete über die Branche sowie andere deutsche Industrieunternehmen. Seit August 2021 ist der 42-Jährige Leiter der Internen und Unternehmenskommunikation von Stellantis in Deutschland. Auch in seiner neuen Funktion berichtet Schmidt an Sascha Wolfinger, Direktor PR & Communications der Stellantis Germany GmbH. (aum)