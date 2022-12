Ulrike Hetzel übernimmt die Bosch Digital

Ulrike Hetzel (50) übernimmt zum 1. Januar 2023 den Vorsitz des Bereichsvorstands der neuen Einheit Bosch Digital. Sie verantwortet in dieser Funktion den weltweiten IT-Servicebereich und unterstützt die Digitalisierung der Geschäftsbereiche mit technischen, IT und digitalen Services. In der neuen Einheit Bosch Digital sollen zum 1. Januar 2023 das Tochterunternehmen Bosch.IO und der IT-Servicebereich unter einer Geschäftsleitung zusammengeführt und im nächsten Schritt neu ausgerichtet werden.

Ulrike Hetzel ist bis Ende 2022 als CTO und Vorstandsmitglied bei Dekra verantwortlich für Services, Innovation und IT. Bevor sie 2021 zu Dekra kam, war sie von Mitte 2015 bis Mitte 2020 bei Bosch, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung Corporate IT. Davor war die studierte Bauingenieurin und Betriebswirtin 16 Jahre lang bei IBM tätig. (aum)