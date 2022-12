Toyota will seinen Pick-up Hilux elektrifizieren. In Großbritannien ist jetzt die Entwicklung eines Prototyps mit Brennstoffzellenantrieb angelaufen. Als Basis dienen die im Mirai eingesetzen Brennstoffzellen der zweiten Generation. Erste Prototypen sollen bereits 2023 im Toyota Werk Burnaston produziert werden. Nach erfolgreicher Erprobung könnte der wasserstoffbetriebene Pick-up in Kleinserie gehen. (aum)