Lexus erhöht die Reichweite des UX 300e deutlich

Lexus spendiert dem UX300e im kommenden Jahr ein Update. So wird die Batteriekapazität von 54,3 kWh auf 72,8 kWh erhöht, wodurch sich die Normreichweite von 315 Kilometern um 40 Prozent auf rund 450 Kilometer erhöht. Das Fahrwerk wird ebenfalls überarbeitet, zudem kommen ein neues sprachsteuerbares Multimediasystem und erweiterte Sicherheitssysteme an Bord, zu denen auch ein Notlenkasssistent gehört. Der adaptive Tempomat umfasst eine Funktion zur automatischen Anpassung der Geschwindigkeit vor und in Kurven.

An der Stelle der Mittelkonsole, an der derzeit das Multimedia-Touchpad platziert ist, befinden sich je nach Ausstattung die Bedienung der Sitzheizung oder ein weiteres kleines Ablagefach. Der neue Modelljahrgang des Lexus UX 300e soll ab Mai verfügbar sein. (aum)