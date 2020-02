Erster batterieelektrischer Lexus mit Europapremiere in Genf

Auf der Tokyo Motor Show 2019 hatte die Marke ihre globale Elektrifizierungsstrategie „Lexus Electrified“ vorgestellt. Mit der integrierten Steuerung von Antriebsstrang, Lenkung, Aufhängung und Bremsen soll dieses Konzept in der Lage sein, die Antriebskraft so zu steuern, dass in jeder Fahrsituation eine ideale Straßenlage für Fahrvergnügen und Sicherheit gewährleistet ist. Der vollelektrische UX 300e ist das erste Serienmodell unter dem Banner „Lexus Electrified“. Seine Batterie unter der Kabine ermöglicht eine Reichweite von 400 km (nach NEFZ).

Der Lexus UX 300e rollt noch in der zweiten Jahreshälfte 2020 in ausgewählten europäischen Ländern auf den Markt. Weitere Märkte werden 2021 bedient. (ampnet/Sm)