Bentley beginnt mit der Produktion des Bentayga EWB

Bentley hat in seinem Werk in Crewe mit der Produktion des Bentayga Extended Wheelbase begonnen. Das Luxus-SUV verfügt über 18 Zentimeter mehr Radstand, elektrisch öffnende Fondtüren und eine Hinterachslenkung. Trotz seiner Länge beschleunigt der Bentayga in 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 290 km/h.

Der Extended Wheelbase ist mit drei Sitzkonfigurationen erhältlich, darunter die völlig neue 4+1-Anordnung mit gelegentlichem Mittelsitz sowie vier- und fünfsitzige Versionen. Auf Wunsch lassen sich die Rückenlehnen hinten um bis zu 40 Grad verstellen. Eine Sensorik sorgt für die weltweit erste automatische Sitzklimatisierung, die hinteren Tür- und Mittelarmlehnen sind beheizbar. Die Rücksitze passen sich außerdem der Haltung der Fahrgäste an.



Seit dem Bestellstart haben sich rund 40 Prozent der Bentayga-Käufer für die Version mit dem längeren Radstand entschieden, teilte das Unternehmen mit. (aum)





