Vorschau: Paris, Power und Performance

Nach der Corona-Pause findet in der kommenden Woche einmal wieder der Automobilsalon in Paris statt. Wir sind vor Ort. Außerdem stellt Nissan den neuen X-Trail vor. Wir berichten im Fahrbericht, was dabei hinter den Begriffen „e-Power“ und „e-4orce“ steckt. Am Wochenende berichtet Jens Meiners über eine Mitfahrt im neuen, 680 PS starken Mercedes-AMG C63 S E-Performance. Er ist außerdem schon das neue Genesis-Spitzenmodell G90 gefahren, das nächstes Jahr auch nach Europa kommen könnte. Im Praxistest stellen wir den Honda CR-V und die Triumph Tiger Sport 660 vor.

Guido Borck schaut sich den Iveco e-Daily einmal näher an, und Frank Wald wirft 25 Jahre nach dem legendären Elchtest einen Blick in das Test- und Prüfzentrum von Mercedes-Benz. Dort werden die neuesten Fahrassistenz- und Sicherheitssysteme entwickelt. Gerabeitet wird dort auch am Unfallschutz und der Hochvoltsicherheit bei Elektrofahrzeugen.



Im Herbst lockt es noch einmal vermehrt die Camper auf die Straße. Michael Kirchberger war an der fränkischen Mainschleife unterwegs und bringt auch ein paar Stellplatztipps mit.



Darüber hinaus finden Sie bei uns wie gewohnt an sieben Tagen die Woche weitere aktuelle Meldungen aus allen Bereichen der Mobilität sowie über die Entwicklungen in der Automobilindustrie und der Verkehrspolitik. (aum)