Ducati setzt bei der Monster die SP on top

Ducati ergänzt das Monster-Modellangebot um die SP. Die neue Variante verfügt unter anderem über eine vom Moto GP inspirierte Lackierung, Öhlins-Federung, straßenzugelassene Schalldämpfer von Termignoni, Lenkungsdämpfer und eine leichtere Lithiumionenbatterie. Die Elektronik wurde unter sportlichen Gesichtspunkten neu kalibriert und umfasst den neuen Riding Mode Wet.

Vorne verbessern neue Brembo-Bremssättel die Bremsleistung. Als Erstbereifung erhält die Monster SP den Pirelli Diablo Rosso IV. Zu den modellspezifischen Details gehören eine rote Sitzbank und ein größeres Logo auf dem Tank, das sich an dem der der Panigale V4 orientiert. Auch das 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay lehnt sich an die Rennsportgrafik der Panigale V4 an. Die neuen technischen Komponenten tragen auch zu einer Gewichtsreduzierung von einigen Kilo bei.



Die Ducati Monster SP kommt Ende des Jahres in den Handel. Sie wird auch in einer leistungsreduzierten A2-Version erhältlich sein. (aum)