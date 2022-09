Giftgrüner BMW X6 M steht für 30 Jahre Produktion in den USA

Zwei bemerkenswerte Daten berichtet BMW aus seinem US-Werk in Spartanburg: BMW hat in 30 Jahren in den USA sechs Millionen Autos gebaut. Das Meilenstein-Auto wird in die historische Sammlung des Werks aufgenommen. Ins Museum rollt ein BMW X6 M in Java Green Metallic mit 22 Zoll-Rädern und 600 PS aus dem 4,4Liter-V9-Motor mit M Twin Power-Turbo. Das zweite Datum: Allein in Spartanburg entstanden seit Juni 2020 eine Million BMW.

Hier die anderen Meilenstein-Modelle:

1 Millionth BMW: Februar 2006 – Z4 M Roadster

2 Millionth BMW: Januar 2012 – BMW X3 xDrive35i

3 Millionth BMW: März 2015 – BMW X5 M

4 Millionth BMW: September 2017 – BMW X3 xDrive M40i

5 Millionth BMW: Juni 2020 – BMW X5 M Competition

6 Millionth BMW: September 2022 – BMW X6 M (aum)