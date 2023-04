Hyundai-Konzern will Batteriefabrik in den USA bauen

Die Hyundai Motor Group, zu der die Marken Hyundai und Kia gehören, gründet mit dem Partner SK On ein Joint Venture zur Produktion von Batteriezellen für Elektrofahrzeuge in den USA. Ziel ist die Errichtung eines Werks in Bartow County im US-Bundesstaat Georgia und damit in der Nähe der US-Produktionsstätten des Konzerns, darunter Kia Georgia, Hyundai Motor Manufacturing Alabama und Hyundai Motor Group Metaplant America. Dafür ist eine Gesamtinvestitionssumme von rund fünf Milliarden US-Dollar geplant.

In der zweiten Jahreshälfte 2025 soll das Werk seinen Betrieb aufnehmen und pro Jahr Batteriezellen mit einer Gesamtkapazität von 35 GWh produzieren, ausreichend für 300.000 Elektrofahrzeuge. (aum)