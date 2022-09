Triumph fährt ab 2024 in der Motocross-WM

Triumph will ab 2024 mit einem Werksteam um die Motocross-Weltmeisterschaft mitfahren. Zunächst ist der Einsatz von zwei 250-Kubik-Viertakt-Motorrädern in der MX2-Klasse geplant; 2025 will Triumph Racing auch mit 450 Kubik im MXGP starten. Das neue Motorsportengagement erfolgt in Zusammenarbeit mit Thierry Chizat-Suzzoni, einem der erfahrensten und erfolgreichsten Teambesitzer. Mannschaftsmanager wird Vincent Bereni. Beide stehen für über 80 MXGP-Siege.

Beheimatet sein wird das MX-Racing-Team von Triumph bei Thierry Chizat-Suzzoni in der Nähe von Eindhoven in den Niederlanden. Dort sitzt auch die Entwicklungsabteilung. Getestet wird in Europa, Großbritannien und den USA. (aum)