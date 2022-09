Seat bietet besondere Festival-Momente

Auf dem Olympiagelände in Berlin findet am Wochenende zum sechsten Mal das Lollapalooza-Festival statt. Als Partner wird erneut Seat mit von der Partie sein und will unter dem Motto „SEAT best moments“ Besuchern ein besonderes Festivalerlebnis bieten. Die Marke richtet eine 25 Quadratmeter große und drei Meter hohe Plattform ein, auf der je Auftritt immer sechs Besucher Live-Musik mit bester Sicht genießen können. Pro Tag stehen fünf Slots zur Verfügung.

Interessen können sich vor Ort über QR-Codes online bewerben und angeben, wer sie begleiten soll und welches Konzert sie am meisten reizt. Unter allen Einsendungen werden am Tag der Konzerte die Gewinner ausgelost und ihren Präferenzen entsprechend den Auftritten zugeordnet.



Die M.I.K Brothers, Teil des Tanz- und Kreativkollektivs M.I.K Family, werden durch Re-Posts auf dem Instagram-Kanal von Seat und anschließend auch auf dem #ThisIsSeat Blog ihre Eindrücke vom Festival in Berlin teilen. (aum)