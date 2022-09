Der Mazda MX-5 schlägt sich in Modena selbst

Erneut hat sich der Mazda MX-5 ins „Guiness Buch der Weltrekorde“ eingetragen. Auf der Rennstrecke von Modena fand mit 707 Fahrzeugen offiziell die größte Parade des Roadsters auf der Welt statt. Damit wurde der eigene bisherige Rekord von 2013 aus den Niederlanden um zwei Dutzend Autos übertroffen.

Vier Generationen des Kultfahrzeugs schlängelten sich aus ganz Europa unter den Augen eines Offiziellen über die berühmte italienische Rennstrecke Rennstrecke. Im Rahmen des Treffens fanden zahlreiche weitere Aktivitäten statt, darunter auch die Präsentation „Fun to drive will never die“. Mazda-Ingenieur Nobuhiro Yamamoto, Programm-Manager der dritten und vierten Modellgeneration, Elisa Artioli, Autoliebhaberin und Enkelin des ehemaligen Lotus-Besitzers Romano Artioli und weitere Redner berichteten davon, was ihre Leidenschaft für den meistverkauften offenen Zweisitzer der Welt ausmacht. Auch Andrea Mancini war zu Gast, der in seinem umbrischen Luxusresort „Miataland“ eine MX-5-Sammlung aufbewahrt. (aum)