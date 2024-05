Großes Mazda MX-5 Treffen in Augsburg

Schaulauf der Mazda-Markenikone: Bis zu 350 Modelle aus allen vier Generationen werden beim großen MX-5 Treffen in Augsburg erwartet. Die Veranstaltung findet am 29. Juni 2024 von 10 bis 18 Uhr bei Mazda Classic – Automobil Museum Frey statt, welches das Treffen gemeinsam mit dem Mazda Tuning-Spezialisten SPS Motorsport organisiert.

Das Automobil Museum ist aus einer der weltweit größten privaten Mazda Sammlungen entstanden und befindet sich mitten in der Augsburger Innenstadt (Wertachstraße 29b). Neben vielen neuen Ausstellungshighlights erwartet Museumsbesucher die neue Sonderschau „Rotation“, die nahezu alle Mazda-Modelle mit Kreiskolbenmotor versammelt.



Eine vorherige Anmeldung für das Event ist bis zum 23. Juni erwünscht, doch auch Kurzentschlossene sind willkommen. Im Teilnahmebeitrag von 16 Euro pro Person (Tageskasse 20 Euro) sind ein vor Ort zugewiesener Parkplatz für den eigenen Mazda MX-5, ein Paket mit Präsenten, die Teilnahme am Gewinnspiel mit Hauptpreis sowie der Eintritt in das Mazda Museum inbegriffen. Zudem wird die Dekra Augsburg mit einem Überschlagsimulator vor Ort sein. (aum)