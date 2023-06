Mazda erwartet bis zu 400 MX-5

Bis zu 400 Fahrzeuge aus allen vier Modellgenerationen erwartet Mazda am 1. Juli zum großen MX-5 Treffen in Augsburg. Es wird vom Mazda-Automobilmuseum Frey und dem Tuning-Spezialisten SPS Motorsport organisiert. Unterstützung leisten die MX-5-Freunde Augsburg. Im Teilnahmebeitrag von 15 Euro pro Person (Tageskasse 18 Euro) sind ein vor Ort zugewiesener Parkplatz, ein Paket mit Präsenten, die Teilnahme an einem Gewinnspiel und der Eintritt in das Museum, das aus einer der weltweit größten privaten Sammlungen an Mazda-Fahrzeugen entstanden ist. Eine vorherige Anmeldung ist für eine koordinierte Planung ist bis morgen erwünscht, doch auch Kurzentschlossene sind willkommen.

Der MX-5 gilt als meistgebauter offener Zweisitzer der Welt und wurde 1989 erstmals vorgestellt. Weitere Informationen und das Online-Formular zur Anmeldung sind im Internet unter mazda-classic-frey.de/mx-5-treffen-2023 2023 zu finden. (aum)