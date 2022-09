Hannover 2022: Der VW Amarok zeigt sich erstmals vor Publikum

Volkswagen Nutzfahrzeuge feiert auf der IAA Transportation (19.–25.9.2022) in Hannover gleich zwei Publikumspremieren. Highlight dürfte der mit Spannung erwartete Amarok sein, der gemeinsam mit Ford entwickelt wurde. Dazu gesellt sich der ID Buzz Cargo, die Transportervariante des Elektro-Bullis ID Buzz Pro, mit 150 kW (204 PS) und einer Normreichweite von bis zu 425 Kilometern.

Den Pick-up zeigt VWN in den Topversionen „Pan Americana“ und „Aventura“ als Double Cab. Vier Turbodiesel sowie ein Turbobenziner werden für den auch als zweitüriger Single Cab erhältlichen Amarok zur Verfügung stehen. Das Leistungsspektrum liegt zwischen 150 PS (110 kW) und 302 PS (222 kW). Je nach Version kommt ein Schaltgetriebe oder eine neu entwickelte Zehn-Gang-Automatik zum Einsatz. Die Markteinführung soll in einigen Ländern noch vor Ende des Jahres erfolgen. Mit an Bord sind ausstattungsabhängig über 20 neue Assistenzsysteme.



Als Sondermodelle stehen in Hannover außerdem der Multivan „Edition“ mit optisch sportlichen Akzenten und der Caddy Dark Label, der mit dem neuen Erdgasmotor präsentiert wird. Vorgestellt wird zudem erstmals das „Gute Nacht“-Paket, das den neuen Multivan mit klappbarer Matratze und Verdunkelungsmöglichkeit zum einfachen Camper macht. (aum)