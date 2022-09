Volkswagen mit neuer Aufgabenverteilung im Konzern

Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG hat beschlossen, mit Wirkung vom 1. September den Konzernvorstand zu verkleinern und die Aufgaben neu zuzuschneiden. Der neue Vorstandsvorsitzende Oliver Blume wird sich dabei auf Strategie, Qualität, Design sowie die Software Tochter Cariad konzentrieren. Zudem werden neben den Markengruppen Volumen, Premium sowie Sport & Luxury die zentralen Vorstandsbereiche Finanz, Personal und Truck & Bus, Integrität und Recht, IT, Technik sowie China weiterhin im Konzernvorstand vertreten sein.

Aufsichtsrat und Vorstand hätten in den vergangenen Jahren die richtigen strategischen Weichen in Richtung Elektromobilität und Software gestellt, erklärte Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch. „Jetzt geht es darum, mit einer schlanken Konzernsteuerung die angestoßenen Maßnahmen umzusetzen. Dazu wird im Konzernvorstand die Komplexität reduziert und der Fokus geschärft.“



CEO Oliver Blume erläutert: „Entscheidend für den Erfolg des Volkswagen Konzerns ist das Zusammenspiel zwischen Konzern, Markengruppen und Marken. Die Marken bekommen mehr unternehmerische Verantwortung. Der Konzern definiert die Ziele, setzt die Leitplanken für die operative Umsetzung und liefert Synergien bei den Plattformen und Technologien. Die Markengruppen übernehmen im Innenverhältnis die Reduzierung der Steuerungskomplexität.“



Der Konzernvorstand wird auf wesentliche Aufgaben wie die strategische Ausrichtung, wichtige Richtungsentscheidungen, Kapitalallokationen und finanzielle Vorgaben konzentriert.



Die fachlichen Querschnittsfunktionen wie Beschaffung, Forschung und Entwicklung, Produktion sowie Vertrieb werden auf Konzernebene in einer Erweiterten Konzernleitung gebündelt. Ihre Aufgabe ist es, die Marken und Geschäftseinheiten zu verbinden, operative Exzellenz sicherzustellen und Synergien markenübergreifend zu realisieren.



Die erweiterte Konzernleitung:



Murat Aksel wird weiterhin die Beschaffung auf Konzernebene verantworten, zusätzlich zu seiner Rolle als Vorstand Einkauf der Marke Volkswagen.



Hildegard Wortmann wird weiterhin den Vertrieb auf Konzernebene verantworten, zusätzlich zu ihrer Funktion als Vorständin Vertrieb und Marketing der Audi AG.



Michael Steiner, Vorstand Forschung und Entwicklung bei Porsche, wird zusätzlich die Konzern Entwicklung führen



Christian Vollmer, Vorstand Produktion bei der Marke Volkswagen, wird die Konzern Produktion führen. (aum)